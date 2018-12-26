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Мария Погребняк поправилась за время отдыха на Мальдивах

Мария Погребняк поправилась за время отдыха на Мальдивах Мария Погребняк/ Фото: Instagram
Звезда подшутила над собой, сказав, что теперь в дверь входят сначала ее щеки.

Звездная модель Мария Погребняк вместе с тремя своими сыновьями и мужем, футболистом «Урала» Павлом Погребняком отдыхает на Мальдивах. Не так давно звезда призналась, что во время тихого часа она вместе с супругом, пока дети спят, наматывает круги по райскому острову, чтобы не поправиться. Однако даже активные тренировки, судя по всему, не помогают.

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На своей страничке в социальной сети Instagram Погребняк написала, что за время отдыха на Мальдивах она поправилась уже на 3 килограмма. «И всё ушло в мои щёки. Теперь в дверь входят щёки, а потом вся Маша», — пошутила модель.

«Красотка всегда, вам не мешает, приятно отдыха вам и вашей семье!», «Щечки супер, Мария, не выдумывай», «Вы просто чудесны, не наговаривайте!», «По тебе не видно, тебе на пользу, правда. Особенно смотрелось бы хорошо на ногах это прибавление веса», — заметили в комментариях поклонники Марии Погребняк.

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Мария Погребняк поправилась за время отдыха на Мальдивах
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