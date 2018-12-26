Анна Седокова впервые привела полуторагодовалого сына на ток-шоу

Певица рассказала, почему выбрала необычное имя для наследника.

Анна Седокова не только певица, но и многодетная мама. От разных мужчин она воспитывает троих детей: Алину, Монику и сына Гектора. Год назад певица перенесла потрясение. Бывший супруг Максим Чернявский тайно увез их общую дочь в Америку и подал на артистку в суд. На протяжении восьми месяцев Анна ничего не говорила о случившемся. Она потратила все свои деньги на адвокатов. Суд ей удалось выиграть, но есть некоторые аспекты, которые урегулировать не получилось. Певице запрещено показывать Монику, выставлять ее фото и видео в соцсетях. Также ей нельзя привозить девочку в Россию.

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В студии передачи «Прямой эфир» Анна рассказала еще одну историю, связанную с судом. «Несколько лет назад у Алины умер папа. Это был потрясающий футболист киевского „Динамо“. Капитан команды Валентин Белькевич. Я тогда пела в группе и узнала, что жду ребенка. У меня был выбор: продолжать карьеру или стать мамой. Я сделала самый главный выбор своей жизни. После смерти Белькевича на его наследство претендовала не только Алина, но и его другая семья», — поведала певица. Она отметила, что спортсмен не оставил завещания, поэтому его возлюбленная заявила, что ничего не отдаст Алине. «Через неделю после его смерти пропали все деньги с его счетов, все вещи. И в какой-то момент оказалось, что у него просто осталась одна квартира и больше ничего», — пояснила Седокова. По словам артистки, на ее сторону встали родители Белькевича.

«Три года мы судились. Занимались этим адвокаты. Буквально неделю назад состоялся еще один суд, апелляционный. Они подали в суд на меня, что я и Алина не имеем права ни на что. Суд эту жалобу не принял. Он полностью был на нашей стороне. Теперь есть шанс, что Алинке что-то останется на память от папы», — рассказала певица. Она также впервые привела на ТВ своего сына Гектора. Малыш, которому через несколько месяцев исполнится два года, уверенно держался на публике. «Я всегда мечтала найти мужчину, который будет меня защищать. И я прочитала в древней мифологии, что Гектор — это самый сильный мужчина, и там еще было написано, что он сильно любит свою семью. Поэтому теперь у меня есть самый сильный мужчина», — поделилась Седокова. Напомним, что об отце мальчика певица предпочитает не говорить. Его имя она хранит в тайне.