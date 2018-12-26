НОВОСТИ

Анна Семенович впервые в жизни забыла дома паспорт и не попала на самолет

Анна Семенович впервые в жизни забыла дома паспорт и не попала на самолет Анна Семенович/Фото: Instagram.com
Звезда рискует не успеть на свой концерт в Уфе.

Известная певица Анна Семенович впервые за свою жизнь оставила паспорт дома. Из-за этого она не смогла вовремя вылететь на свой концерт в Уфу. На своей страничке в социальной сети Instagram Семенович заметила, что находится в шоке. За все годы гастрольной и концертной деятельности паспорт она никогда не забывала. Звезда рассказала, что стала быстро соображать, как она может попасть в Уфу. К счастью, сегодня, 26 декабря, в столицу Башкортостана из Москвы запланирован еще один вылет. Рейс отправится в 14.00 по московскому времени. Семенович пообещала успеть на концерт и провести его на высшем уровне.

больше по теме
Анна Семенович призналась, что она настоящая засоняЗвезда может спать по 12 часов и не чувствовать угрызений совести.

«Я сижу в аэропорту и размышляю, для чего мне эта ситуация. Видимо, для того, чтобы раньше вставать, а не бегать по квартире, сшибая все на своем пути и собирая чемодан. Вот такая я смешная девочка сегодня», — заметила Семенович.

«Пусть это будет самым плохим у вас в уходящем году. Значит, так надо было. Счастливого и доброго вам дня», «Ничего страшного. Что ни делается, все к лучшему», — заметили в комментариях поклонники Анны Семенович.

Вам может быть интересно:
Анна Семенович призналась, что она настоящая засоня Анна Семенович не удержалась и съела кусок пиццы в Италии Анна Семенович в белом махровом халатике привлекла внимание подписчиков
Тэги:
Анна Семеновичзабытая вещьУфа

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анна Семенович впервые в жизни забыла дома паспорт и не попала на самолет
Интересно?
Поделись с друзьями: