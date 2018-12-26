Анна Семенович впервые в жизни забыла дома паспорт и не попала на самолет

Звезда рискует не успеть на свой концерт в Уфе.

Известная певица Анна Семенович впервые за свою жизнь оставила паспорт дома. Из-за этого она не смогла вовремя вылететь на свой концерт в Уфу. На своей страничке в социальной сети Instagram Семенович заметила, что находится в шоке. За все годы гастрольной и концертной деятельности паспорт она никогда не забывала. Звезда рассказала, что стала быстро соображать, как она может попасть в Уфу. К счастью, сегодня, 26 декабря, в столицу Башкортостана из Москвы запланирован еще один вылет. Рейс отправится в 14.00 по московскому времени. Семенович пообещала успеть на концерт и провести его на высшем уровне.

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«Я сижу в аэропорту и размышляю, для чего мне эта ситуация. Видимо, для того, чтобы раньше вставать, а не бегать по квартире, сшибая все на своем пути и собирая чемодан. Вот такая я смешная девочка сегодня», — заметила Семенович.

«Пусть это будет самым плохим у вас в уходящем году. Значит, так надо было. Счастливого и доброго вам дня», «Ничего страшного. Что ни делается, все к лучшему», — заметили в комментариях поклонники Анны Семенович.