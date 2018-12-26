Меган Маркл освоила искусство королевского реверанса
Меган Маркл проводит при британском королевском дворе уже второе Рождество. Поклонники часто критикуют супругу принца Гарри за ее не слишком уважительное отношение к строгим монаршим традициям, однако, кажется, бывшая актриса наконец добилась успехов в изучении дворцового этикета.
В Сети сравнили два снимка Меган Маркл, один из которых был сделан на недавней рождественской церковной службе с участием Елизаветы II, а другой – на такой же церемонии, проведенной ровно год назад. Согласно установленному правилу, при встрече с королевой герцогиня Сассекская должна сделать реверанс. Как отметили поклонники, за год она освоила это искусство в совершенстве. На кадре прошлого года заметно, что Меган приседает перед королевой совсем еще неловко, странно скрестив ступни и изогнув спину. Теперь же движения беременной Маркл стали исполнены поистине королевского достоинства, а ее осанка выглядит идеальной.
Напомним, вопреки распространившимся ранее слухам, Рождество семьи внуков Елизаветы провели вместе. Как пояснил источник в Кенсингтонском дворце, напряженность в отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон действительно существует, но герцогиням придется помириться по приказу самой британской королевы.