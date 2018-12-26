НОВОСТИ

Меган Маркл освоила искусство королевского реверанса

Меган Маркл освоила искусство королевского реверанса Фото: Reuters/Hannah McKay
Поклонники сравнили снимки жены принца Гарри, кланяющейся королеве Елизавете II.

Меган Маркл проводит при британском королевском дворе уже второе Рождество. Поклонники часто критикуют супругу принца Гарри за ее не слишком уважительное отношение к строгим монаршим традициям, однако, кажется, бывшая актриса наконец добилась успехов в изучении дворцового этикета.

больше по теме
Королевский эксперт раскрыла секрет крепкого брака Кейт Миддлтон и принца УильямаСтать счастливыми супругам помогли расставания и долгая дружба.

В Сети сравнили два снимка Меган Маркл, один из которых был сделан на недавней рождественской церковной службе с участием Елизаветы II, а другой – на такой же церемонии, проведенной ровно год назад. Согласно установленному правилу, при встрече с королевой герцогиня Сассекская должна сделать реверанс. Как отметили поклонники, за год она освоила это искусство в совершенстве. На кадре прошлого года заметно, что Меган приседает перед королевой совсем еще неловко, странно скрестив ступни и изогнув спину. Теперь же движения беременной Маркл стали исполнены поистине королевского достоинства, а ее осанка выглядит идеальной.

Напомним, вопреки распространившимся ранее слухам, Рождество семьи внуков Елизаветы провели вместе. Как пояснил источник в Кенсингтонском дворце, напряженность в отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон действительно существует, но герцогиням придется помириться по приказу самой британской королевы.

Вам может быть интересно:
В интернет попало рождественское видео юной Меган Маркл «Обычная женщина не станет принцессой»: во дворце прокомментировали отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике в старых платьях
Тэги:
Елизавета IIКейт МиддлтонМеган Маркл

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл освоила искусство королевского реверанса
Интересно?
Поделись с друзьями: