Меган Маркл освоила искусство королевского реверанса

Поклонники сравнили снимки жены принца Гарри, кланяющейся королеве Елизавете II.

Меган Маркл проводит при британском королевском дворе уже второе Рождество. Поклонники часто критикуют супругу принца Гарри за ее не слишком уважительное отношение к строгим монаршим традициям, однако, кажется, бывшая актриса наконец добилась успехов в изучении дворцового этикета.

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В Сети сравнили два снимка Меган Маркл, один из которых был сделан на недавней рождественской церковной службе с участием Елизаветы II, а другой – на такой же церемонии, проведенной ровно год назад. Согласно установленному правилу, при встрече с королевой герцогиня Сассекская должна сделать реверанс. Как отметили поклонники, за год она освоила это искусство в совершенстве. На кадре прошлого года заметно, что Меган приседает перед королевой совсем еще неловко, странно скрестив ступни и изогнув спину. Теперь же движения беременной Маркл стали исполнены поистине королевского достоинства, а ее осанка выглядит идеальной.

Напомним, вопреки распространившимся ранее слухам, Рождество семьи внуков Елизаветы провели вместе. Как пояснил источник в Кенсингтонском дворце, напряженность в отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон действительно существует, но герцогиням придется помириться по приказу самой британской королевы.