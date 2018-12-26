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Андрей Разин пришел на заснеженную могилу к Евгению Осину

Андрей Разин пришел на заснеженную могилу к Евгению Осину Андрей Разин/globallookpress.com
Продюсер заявил, что не оставит семью музыканта в трудный момент.

Певец Евгений Осин последние годы практически ни с кем не дружил. Многие товарищи отвернулись от него из-за беспробудного пьянства. Однако у певца все-таки остались настоящие друзья. Одним из таких стал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Именно он полностью оплатил похороны музыканта и выбил хорошее место на кладбище около могилы своего сына.

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На своей страничке в социальной сети Instagram Разин рассказал, что он побывал на могиле Осина, который ушел из жизни сорок дней назад. «Женя, как я тебе обещал, я не оставлю твою семью в беде. Твоя доченька Агния станет суперзвездой и продолжит твое дело. Спи спокойно, дорогой друг», — заявил Разин.

На опубликованном снимке можно увидеть, что могила Осина вся в снегу. Судя по всему, кроме Разина никто певца не навещает. Продюсер «Ласкового мая» возложил цветы на могилу музыканта.

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Андрей Разин пришел на заснеженную могилу к Евгению Осину
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