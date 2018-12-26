Эксперты программы «Чудо техники» составили топ-5 умных подарков на Новый год

В рейтинг вошли инновационный стайлер, компактная беговая дорожка, сыроварня, умное зеркало и форма для котлет.

Многие подарки на Новый год убираются в дальний ящик или, что еще хуже, передариваются. Эксперты программы «Чудо техника» на НТВ составили рейтинг умных, а главное, полезных подарков, с которыми новые владельцы не захотят расставаться.

Для любой дамы подойдет инновационный стайлер для укладки. Английский производитель заявил, что изобрел принципиально новый способ создавать локоны. Достаточно просто поднести устройство к пряди и она сама накрутится на насадку благодаря мощным потокам воздуха. Это физическое явление называется «эффектом Коанда». Испытательнице программы устройство понравилось, при этом прибор не перегревает волосы. Правда, стоимость стайлера — 37 тысяч рублей.

Для хозяев, любящих готовить, подойдет пресс для идеально ровных котлет. В форму нужно положить фарш, а крышка с выдвигающимся поршнем создаст равномерное углубление для начинки. Шеф-повар Дмитрий Языков и хозяйка домашнего бизнеса по производству мясных полуфабрикатов Анастасия новинку оценили. Готовка пошла быстрее, а результат стал идеальнее. Стоимость – всего 660 рублей.

Для любителей спорта, живущих в небольших квартирах, предложили компактную беговую дорожку. Ее толщина – 5 сантиметров, а управляется она благодаря интеллектуальной технологии. Редимы переключаются автоматически. Максимальная скорость – 6 километров в час, так что отсутствие поручней не страшно. Кроме того, тренер Станислав Лапшин заверил, что это оптимальная скорость для сжигания жира. В целом, у всех испытателей программы дорожка вызвала положительные отзывы. Стоимость гаджета – 55 тысяч рублей.

Еще один полезный подарок – зеркало-конструктор для ванной. Оно может быть любой формы, стиля и размера с опциями на выбор: обычный или сенсорный выключатель, полочка, управление подсветкой, часы, блютуз-колонка, косметическая зона с увеличением, система антизапотевания. Цена – 25 тысяч рублей.

Для любителей модных трендов на домашнюю еду подойдет собственная сыроварня. Сделать в ней можно любой сыр — твёрдый, мягкий, рассольный, творожный. Новинку отечественного производителя проверил итальянский сыровар Франческо Кассоне. Требовательный итальянец без труда сделал моцареллу, из которой можно получить классическое итальянское капрезе. Испытательница программы Катя Кондратьева тоже без труда приготовила брынзу и осталась довольной. Кстати, при дегустации на рынке домашний сыр из аппарата выиграл у магазинного. Одна загвоздка – молоко нужно настоящее, магазинное молоко часто оседает порошком. Самая простая модель стоит 10 тысяч, продвинутая – 40 тысяч рублей. В комплекте есть пробирки с ферментом и закваской, которые всегда можно докупить. Из оставшейся от брынзы сыворотки, кстати, можно сделать риккоту, а потом брюност. Весь процесс занял не более двух часов.