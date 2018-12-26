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Кудрявцева высказалась о новом клипе Волочковой, исполнившей песню Пугачевой

Кудрявцева высказалась о новом клипе Волочковой, исполнившей песню Пугачевой Лера Кудрявцева (Фото: кадр из программы "Звезды сошлись")
Ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Лера Кудрявцева не оставила без внимания новый клип примы-балерины Большого театра.

Телеведущая Лера Кудрявцева не оставила без внимания новый клип примы-балерины Большого театра Анастасии Волочковой, которая перепела композицию Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Буквально на днях в своем микроблоге артистка балета опубликовала первые кадры со съемочной площадки, поделившись с верными почитателями фрагментом из видеоролика.

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Ведущая программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Лера Кудрявцева высказалась о новом клипе Волочковой, похвалив ее за чувственность. «Как нежно и красиво! Настенька, с новым клипом тебя», — написала в своем микроблоге телеведущая, поделившись своим впечатлением о творчестве примы-балерины.

Лера Кудрявцева похвалила Волочкову за нежный клип (Фото: Instagram)

К слову, сама Анастасия Волочкова призналась, что попросила разрешение у Аллы Пугачевой перед тем, как исполнить ее песню «Мне нравится, что вы больны не мной». И только после того, как Примадонна отечественного шоу-бизнеса ответила согласием, балерина приступила к съемкам клипа, подарив композиции новое звучание.

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Тэги:
Анастасия ВолочковаЛера Кудрявцева

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Кудрявцева высказалась о новом клипе Волочковой, исполнившей песню Пугачевой
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