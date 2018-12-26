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Алина Кабаева рассказала о своем звонке фигуристке Загитовой

Алина Кабаева рассказала о своем звонке фигуристке Загитовой Алина Кабаева/Фото: globallook
Прославленная гимнастка поддержала спортсменку после провала на чемпионате мира в Милане.

На фанатской страничке Алины Загитовой в социальной сети Instagram появилась выдержка из интервью прославленной гимнастки Алины Кабаевой. В Сети было много разговоров о том, что Кабаева и Загитова общались после Олимпиады в Корее. Однако гимнастка сказала, что после игр в Пхенчхане она Загитовой не звонила, потому что и без нее было много желающих поздравить спортсменку с победой и выигрышем золотой награды.

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Разговор между Кабаевой и Загитовой состоялся после чемпионата мира в Милане, который, как известно, Загитова провалила, заняв на первенстве планеты только пятое место. Кабаева во время беседы сказала фигуристке, чтобы та сильно не расстраивалась. У всех атлетов бывают триумфы и поражения. Гимнастка добавила, что главные победы у Загитовой еще впереди.

Также Кабаева заметила, что в этом году Алина Загитова стал открытием года.

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Алина Кабаева рассказала о своем звонке фигуристке Загитовой
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