Алина Кабаева рассказала о своем звонке фигуристке Загитовой

Прославленная гимнастка поддержала спортсменку после провала на чемпионате мира в Милане.

На фанатской страничке Алины Загитовой в социальной сети Instagram появилась выдержка из интервью прославленной гимнастки Алины Кабаевой. В Сети было много разговоров о том, что Кабаева и Загитова общались после Олимпиады в Корее. Однако гимнастка сказала, что после игр в Пхенчхане она Загитовой не звонила, потому что и без нее было много желающих поздравить спортсменку с победой и выигрышем золотой награды.

Разговор между Кабаевой и Загитовой состоялся после чемпионата мира в Милане, который, как известно, Загитова провалила, заняв на первенстве планеты только пятое место. Кабаева во время беседы сказала фигуристке, чтобы та сильно не расстраивалась. У всех атлетов бывают триумфы и поражения. Гимнастка добавила, что главные победы у Загитовой еще впереди.

Также Кабаева заметила, что в этом году Алина Загитова стал открытием года.