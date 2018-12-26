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Поклонники не простили Гоше Куценко съемки с Ольгой Бузовой

Поклонники не простили Гоше Куценко съемки с Ольгой Бузовой Фото: КП/Виктор Гусейнов
Артист потерял часть подписчиков в соцсетях после своего появления на шоу певицы.

Совсем недавно Гоша Куценко признавался, что в последние несколько лет ему не предлагают главных ролей в кино и уже не зовут сниматься в сериалах, сделавших знаменитыми многих малознакомых публике актеров. Как считает артист, его востребованность падает из-за возраста, а также напряженных отношений с Первым каналом, где его начали вырезать из передач.

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Талантливый актер старается поднять свою популярность собственными силами, однако последнее его усилие на ниве пиара вызвало активную критику со стороны поклонников. Куценко принял участие в шоу «Бородина против Бузовой», после чего от него отписалась часть фанатов в соцсетях. Стоит отметить, что ничего предосудительного Куценко не сделал. Он лишь появился на съемочной площадке вместе с Ольгой Бузовой и исполнил песню «Ольга». Но, как оказалось, многие фанаты Гоши являются хейтерами начинающей певицы и звезды «Дома-2».

«Зачем вам такая слава?», «Скажи, кто твой друг… Не хочу и не буду на это смотреть», «Отписываюсь… Не ожидала от вас такого», – нелестно высказались интернет-пользователи. Расстроенный актер попросил было поклонников вернуться, но через некоторое время заявил, что вполне может обойтись и без «лайков».

«Прощайте, мои дорогие подписчики. Мне всегда будет вас не хватать», – сообщил Куценко. Как отмечает «7 Дней», раньше Гоша Куценко достаточно жестко высмеивал творчество Ольги. Год тому назад актер оказался одним из тех, кто не стал скрывать свое негативноее отношение к новоявленной звезде эстрады.

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Поклонники не простили Гоше Куценко съемки с Ольгой Бузовой
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