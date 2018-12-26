Поклонники не простили Гоше Куценко съемки с Ольгой Бузовой

Артист потерял часть подписчиков в соцсетях после своего появления на шоу певицы.

Совсем недавно Гоша Куценко признавался, что в последние несколько лет ему не предлагают главных ролей в кино и уже не зовут сниматься в сериалах, сделавших знаменитыми многих малознакомых публике актеров. Как считает артист, его востребованность падает из-за возраста, а также напряженных отношений с Первым каналом, где его начали вырезать из передач.

Талантливый актер старается поднять свою популярность собственными силами, однако последнее его усилие на ниве пиара вызвало активную критику со стороны поклонников. Куценко принял участие в шоу «Бородина против Бузовой», после чего от него отписалась часть фанатов в соцсетях. Стоит отметить, что ничего предосудительного Куценко не сделал. Он лишь появился на съемочной площадке вместе с Ольгой Бузовой и исполнил песню «Ольга». Но, как оказалось, многие фанаты Гоши являются хейтерами начинающей певицы и звезды «Дома-2».

«Зачем вам такая слава?», «Скажи, кто твой друг… Не хочу и не буду на это смотреть», «Отписываюсь… Не ожидала от вас такого», – нелестно высказались интернет-пользователи. Расстроенный актер попросил было поклонников вернуться, но через некоторое время заявил, что вполне может обойтись и без «лайков».

«Прощайте, мои дорогие подписчики. Мне всегда будет вас не хватать», – сообщил Куценко. Как отмечает «7 Дней», раньше Гоша Куценко достаточно жестко высмеивал творчество Ольги. Год тому назад актер оказался одним из тех, кто не стал скрывать свое негативноее отношение к новоявленной звезде эстрады.