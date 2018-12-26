Продюсер Алсу признался, что несколько раз перешивал ее эстрадные костюмы

За последнее время певица успела сильно похудеть.

Известная певица Алсу в течение шести лет не давала концертов, потому что была занята воспитанием детей. Однако в ближайшее время певицу можно будет увидеть на сцене. Алсу приготовила для своих поклонников сразу несколько сюрпризов. К примеру, на сцену она выйдет вместе со своими дочерями. Алсу отметила, что средняя дочь Микелла показывает прекрасные способности в пении. Она мечтает стать певицей и уже сочиняет свои композиции. Алсу отметила, что будет всячески помогать дочери и развивать ее таланты.

Между тем продюсер Алсу заметил, что за последнее время ему пришлось несколько раз перешивать эстрадные костюмы звезды. Дело в том, что Алсу очень сильно похудела. На сцену Кремлевского дворца, главной эстрадной площадки страны, она выйдет без грамма лишнего веса.

Алсу заметила, что для нее самое важное в жизни – это дети. Кстати, старшие дочери прекрасно знают английский язык. Певица призналась, когда девочки были маленькими, она разговаривала с ними на английском, чтобы они как можно быстрее выучили язык, сообщает «Пятый канал».