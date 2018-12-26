Алла Михеева призналась, почему завела собаку

Ведущая рассказала, как в детстве надевала шлейку на кошку и пыталась с ней гулять.

Звезда «Вечернего Урганта» Алла Михеева рассказала «Телепрограмме» о том, почему она завела собаку. Ее пес по кличке Шнапс известен всем поклонникам, поскольку ведущая часто выкладывает его фотографии в Instagram. Ведущая призналась, что всю жизнь хотела собаку, но ей не разрешали заводить животное родители и дома были только коты.

По словам Михеевой, такой запрет родители объясняли тем, что собака должна жить в доме, а не в квартире. Но, будучи ребенком, Михеева все равно хотела собаку и гуляла с котами на шлейке. Теперь же она очень рада, что завела себе такого четвероногого друга.

При этом ведущая рассказала, что первое время Шнапс не мог приучиться ходить гулять, потому что долгое время не выходил на улицу, пока у него не было нужных прививок. Кроме того, она добавила, что с ее собакой занимался кинолог Ивана Урганта.

