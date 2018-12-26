Марина Зудина и Нелли Кобзон вслед за Пугачевой не смогли пропустить концерт Киркорова в «Олимпийском»

Поп-король сцены Филипп Киркоров представил в СК «Олимпийский» свое новое шоу «Я+R. Второе Я».

Примадонна отечественного шоу-бизнеса не смогла пропустить премьеру нового шоу Филиппа Киркорова в СК «Олимпийский». Среди приглашенных также были замечены Сергей Лазарев, вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Жасмин, Валерий Леонтьев, Алексей Воробьев, вдова Олега Табакова Марина Зудина, Анжелика Агурбаш и многие другие. Кроме того, Филипп Бедросович вывел на сцену и своих детей: семилетнюю Аллу-Викторию и шестилетнего Мартина, исполнив песню «Просто подари».

В СК «Олимпийский» певец представил свою новую программу «Я+R. Второе Я». Важное событие в жизни бывшего супруга не смогла пропустить и Алла Борисовна, которая, к слову, редко появляется на публике. Со сцены поп-король поблагодарил Примадонну за поддержку, назвав певицу своим «мастером». Артист добавил, что именно Алла Пугачева еще тридцать лет назад помогла ему завоевать свою аудиторию и музыкальный Олимп, сыграв особую роль в его судьбе.

Как и Алла Пугачева, на концерте Филиппа Киркорова побывали вдова Олега Табакова, актриса театра и кино Марина Зудина и супруга покойного певца, народного артиста СССР Иосифа Кобзона — Нелли Кобзон. Не так давно вдова исполнителя отметила свой день рождения, ей исполнилось 68 лет. Нелли Михайловна не смогла пропустить выступление подопечной своего супруга — певицы Валерии в Московском международном Доме музыки. А вот вдова художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Марина Зудина редко появляется на публике. Артистка занимается воспитанием двенадцатилетней дочки Марии, пишет «ВокругТВ».