Седокова рассказала, почему никогда не привезет младшую дочь в Россию

Певица впервые дала интервью после после судебных разбирательств с бывшим возлюбленным.

Год назад жизнь бывшей солистки группы «ВИА-Гра» Анны Седоковой разделилась на до и после. Бывший муж бизнесмен Максим Чернявский тайно увез их шестилетнюю дочь Монику в США и подал в суд на певицу, чтобы лишить ее родительских прав. Весь этот год артистка была вынуждена молчать о том, как ей больно, чтобы не навредить наследнице и не повлиять на решение суда. Напомним, что она также заботится о старшей дочери Алине и маленьком сыне Гекторе.

26 декабря Анна впервые согласилась дать интервью после судебных разбирательств с экс-супругом. Она стала героиней передачи «Прямой эфир». Певица призналась, что этот год стал для нее очень сложным и самым болезненным. «Я впервые рассказываю об этом. Так получилось, что в какой-то момент я ждала дочку, что она приедет ко мне и мы будем вместе находиться. Ее должны были привезти мои родственники. Я не смогла дозвониться, и оказалось, что моя дочка находится в Лос-Анджелесе. Мне была сказана фраза: „С этого момента я подаю на тебя в суд“», — рассказала Седокова. Она отметила, что тогда ее сыну Гектору было всего четыре месяца, а старшая дочь Алина пошла в школу. «Это был ад. Мамы меня поймут. Я не могу, к сожалению, показывать Монику, это судебное решение. Ни видео, ни фото. Как только я где-то ее покажу, то есть шанс, что меня снова лишат материнских прав», — пояснила артистка.

По словам Анны, она не понимает, почему все так произошло. Девушка подозревает, что ее бывший муж думал, что так будет лучше. «Он подал в суд и сказал о том, что я опасна для своей дочери», — добавила певица. Она не стала скрывать, что переживала, когда ее лишили права опеки над дочерью и запретили ей видеться с ней без присмотра надзирателя. Седокова сменила несколько адвокатов и потратила все свои деньги на суды. Во время первой встречи с наследницей артистка вынуждена была говорить с ней на английском языке, так как надзиратель должен был понимать и записывать все, что она говорит. «Когда у меня не осталось денег, когда я была полностью на дне, не спала, то я поняла, что мне нужна женщина-адвокат», — поведала Анна. И действительно, юрист по имени Ирэна смогла отстоять право певицы быть с дочерью.

Седокова отметила, что ей не удалось урегулировать не только право показывать наследницу, но и еще один момент. «Я еще не могу привезти ее в Россию. Это решение американского суда. Мы боролись против ситуации, в которой между Америкой и Россией не заключен пакт Гаагской конвенции», — пояснила артистка. «По законам Калифорнии, ребенок, который принадлежит Калифорнии, не имеет права быть в России без разрешения обоих родителей», — добавила адвокат. Анна отметила, что не сможет привезти своего ребенка на свою родину, пока не будет подписан пакт Гаагской конвенции. Переживала из-за случившегося и старшая дочь артистки Алина. Она созванивалась с сестрой, но все равно сильно по ней скучала. Не так давно они встретились и вместе отдохнули в Греции.