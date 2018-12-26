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«Выбежали чуть ли не в домашних тапочках»: Боярская вспомнила, как ее встречали из роддома

«Выбежали чуть ли не в домашних тапочках»: Боярская вспомнила, как ее встречали из роддома Елизавета Боярская/Фото: Михаил ТАРАСОВ
Артистка заметила, что все были очень рады, что у нее родился мальчик.

Не так давно в семье Елизаветы Боярской случилось пополнение. Актриса родила второго ребенка. Отец мальчика — актер Максим Матвеев. Боярская вспомнила, что когда она приехала с малышом из роддома, то встречать родные ее выбежали чуть ли не в домашних тапочках.

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Елизавета Боярская родила мальчикаО пополнении в семействе сообщил ее брат Сергей.

По словам Боярской, ее семья теперь стала еще более полноценной и полной. Теперь дом актрисы наполнен большим счастьем и теплом. По мнению Елизаветы Боярской, первые месяцы жизни ребенка самые важные и ответственные. Сейчас ей нужно наладить быт, а потом уже можно будет куда-нибудь потихоньку отлучаться.

Кстати, уже в январе Боярская планирует приступить к репетициям. Ее с нетерпением ждет вся труппа Малого драматического театра. С маленьким Гришей будут сидеть бабушки и дедушка. У Михаила Боярского в ближайшее время, судя по всему, добавится забот, сообщает «Пятый канал».

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Елизавета БоярскаяМаксим МатвеевМихаил Боярский

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«Выбежали чуть ли не в домашних тапочках»: Боярская вспомнила, как ее встречали из роддома
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