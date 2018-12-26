Алла Михеева раскрыла планы на Новый год

Ведущая улетит в Дубай, но только после того, как проведет новогоднюю ночь дома.

Ведущая «Вечернего Урганта» Алла Михеева рассказала «Телепрограмме» о своих планах на предстоящий Новый год. Звезда призналась, что отмечать будет его в Москве, поскольку для праздничного настроения ей необходим снег. Ведущая уточнила, что любит этот праздник и ощущение Нового года.

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Михеева добавила, что проведет новогоднюю ночь с друзьями, при этом у них обязательно будут оливье и салат «Мимоза». Также она добавила, что будет пить «вкусное шампанское с пузырьками».

Правда, уже 1 января Михеева со своими друзьями намерена отправиться в более теплое место — в Дубай, где звезда «Вечернего Урганта» собирается купаться, если повезет с погодой. Кроме того, в планах у нее посетить концерт Егора Крида и рестораны с вкусной местной едой.