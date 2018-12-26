НОВОСТИ

Алла Михеева раскрыла планы на Новый год

Алла Михеева раскрыла планы на Новый год Михеева встретит Новый год в Москве.www.instagram.com
Ведущая улетит в Дубай, но только после того, как проведет новогоднюю ночь дома.

Ведущая «Вечернего Урганта» Алла Михеева рассказала «Телепрограмме» о своих планах на предстоящий Новый год. Звезда призналась, что отмечать будет его в Москве, поскольку для праздничного настроения ей необходим снег. Ведущая уточнила, что любит этот праздник и ощущение Нового года.

больше по теме
Алла Михеева поздравила себя с днем рождения пикантным снимкомСегодня телеведущая празднует свой двадцать девятый день рождения.

Михеева добавила, что проведет новогоднюю ночь с друзьями, при этом у них обязательно будут оливье и салат «Мимоза». Также она добавила, что будет пить «вкусное шампанское с пузырьками».

Правда, уже 1 января Михеева со своими друзьями намерена отправиться в более теплое место — в Дубай, где звезда «Вечернего Урганта» собирается купаться, если повезет с погодой. Кроме того, в планах у нее посетить концерт Егора Крида и рестораны с вкусной местной едой.

Вам может быть интересно:
Алла Михеева: «Я узнала, что могу быть заботливой, ответственной и любить свой дом!» Алла Михеева с розовым цветом волос изменилась до неузнаваемости
Тэги:
Алла Михеева

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Алла Михеева раскрыла планы на Новый год
Интересно?
Поделись с друзьями: