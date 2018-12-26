Чешский певец Ладислав Бубнар рассказал, зачем он остался в Москве и зубрит русский язык

33-летний детдомовец из Праги стал финалистом российского шоу «Голос» и влюбился в нашу страну.

Мальчик с непростой судьбой, которого мама бросила после родов, вырос в детском доме. Ладислав Бубнар смог встать на ноги. Он закончил консерваторию, участвовал в чехо-словацком проекте «Суперстар». После этого певец неожиданно стал штурмовать российский музыкальный Олимп. Он участвовал в конкурсах «Пироговский рассвет», «Новая волна», в шестом сезоне шоу «Голос» он дошел до финала, уступив в конце Селиму Алахярову. После этого многие думали, что Ладислав вернется домой в Чехию. Однако он остался в Москве. Как складывается его жизнь в России, певец рассказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

Исполнитель пояснил, что в своей стране он достиг потолка и не видит продолжения карьеры там. В то же время в огромной России есть где развернуться.

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«Пока я не мыслю себя где-то, кроме России. Я переехал по большой любви к городу, в целом к стране, с которой познакомился, благодаря большому концертному туру», — рассказал Бубнар.

Сейчас 33-летний исполнитель выступает в шоу «Дом с привидениями» и усиленно учит русский язык. Недавно он презентовал песню «В сердце», которая многим понравилась благодаря тембру Ладислава и его акценту, придающему особую изюминку.