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Киркоров с нежностью вспомнил о Пугачевой на сцене переполненного «Олимпийского»

Киркоров с нежностью вспомнил о Пугачевой на сцене переполненного «Олимпийского» Фото: КП/Владимир Веленгурин
Поп-король посвятил свои лучшие песни появившейся на его концерте Примадонне.

Большой сольный концерт Филиппа Киркорова в Москве прошел с аншлагом. На сцене переполненного зрителями «Олимпийского» артист исполнил около трех десятков хитов, а тысячи фанатов с удовольствием подпевали ему. Наверняка то же самое делала и Алла Пугачева, присутствовавшая в вип-партере.

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В ходе выступления поп-король с нежностью вспомнил о своей бывшей супруге. Певец заявил, что посвящает свои лучшие песни поклонникам и Примадонне, которую он назвал своим учителем, первым продюсером и самым главным зрителем. Киркоров признался: когда-то ему приходилось лишь мечтать о выступлении в «Олимпийском». В 14 лет именно на этой сцене он впервые увидел Аллу Борисовну и ее концерт «Пришла и говорю», а впоследствии именно Пугачев представила его публике в «Рождественских встречах».

«Люди услышали обо мне из уст этой великой женщины. И если сейчас собрался полный зал, наверное, что-то вы тогда разглядели, что-то разглядела и женщина, которая поет», – говорит Киркоров.

Филипп отметил, что его выступление завершает целый этап в истории «Олимпийского». В следующем году комплекс временно прекратит свою работу, там пройдет масштабная реконструкция, которая продлится до 2021 года, передает ТАСС.

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Тэги:
Алла ПугачеваОлимпийскийФилипп Киркоров

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Киркоров с нежностью вспомнил о Пугачевой на сцене переполненного «Олимпийского»
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