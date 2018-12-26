Регина Тодоренко показала себя без косметики на фото с Владом Топаловым

Регина Тодоренко подарила своему возлюбленному первенца. В одном из своих интервью певец Влад Топалов признался, что у него были непростые отношения с отцом, поэтому артист не сомневается, что с появлением сына у них будет много приятных и нелегких моментов.

В своем микроблоге Регина Тодоренко опубликовала фото, на котором она запечатлена без макияжа рядом с Владом Топаловым. Как и большинство знаменитостей, телеведущая вне съемного процесса предпочитает не наносить грим, заботясь о чувствительной коже лица. Свое фото без косметики ранее показывали: украинская певица Светлана Лобода, актриса театра и кино Юлия Высоцкая, певица Полина Гагарина, музыкальный продюсер Яна Рудковская и многие другие.

На протяжении всей беременности телеведущая Регина Тодоренко скрывала свои отношения с певцом Владом Топаловым. Светская львица отказывалась комментировать свой роман с исполнителем, не называя имя отца своего будущего ребенка. Однако незадолго до родов молодые люди все-таки расписались в ЗАГСе и сын супружеской пары появился на свет в законном браке. Еще в первых числах декабря Регина Тодоренко стала мамой, подарив своему возлюбленному первенца. Пока новоиспеченные родители держат в тайне имя своего малыша, однако известно, что Тодоренко родила сына.

В одном из своих интервью Влад Топалов признался, что у него были непростые отношения с отцом, поэтому артист не сомневается, что с появлением сына у них будет много приятных и нелегких моментов. «Вспоминая, какие непростые отношения у меня были с отцом, предполагаю, что… будут нелегкие моменты, но я с предвкушением жду и хорошего… Мне все интересно. У меня нет иллюзий, что все будет сказочно», — приводит «ВокругТВ» слова Влада Топалова.