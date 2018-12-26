Певица Максим привела домой двух лам

Звезда отметила приближение Нового года с семьей и животными.

Неожиданный праздник устроила певица Максим накануне Нового года. Она привела домой двух лам. Фото с экзотическими животными появились в официальном аккаунте в Instagram.

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«Вчера МакSим в кругу близких и друзей отметила приближение Нового Года», — говорится в подписи к фото. Судя по выражению лица звезды, праздник получился отличным.

Кроме лам на фото видно и актеров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, и актеров в индейских костюмах. Но поклонникам больше всего понравились животные. «Анекдот есть такой. Как узнать, что у Вас большая квартира? Заведите в неё лошадь. Поживите пару дней, а потом — прогоните. Оглянитесь вокруг, у Вас очень большая квартира», — пошутили в комментариях поклонники певицы. Другие фанаты отметили, что Максим выглядит хорошо и радостно.