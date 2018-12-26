Аноним купил за 13 миллионов фильм Анны Меликян и выставил его во всеобщий доступ

Главными героями короткометражки стали Виктория Исакова и Евгений Цыганов, а рассказчиком выступил Константин Хабенский.

Необычная благотворительная акция прошла в начале декабря в Москве. Тогда короткометражный фильм «Нежность» режиссера Анны Меликян был куплен за 13 миллионов рублей на аукционе «Action!». Все деньги пошли в благотворительный фонд Константина Хабенского, при участии которого был снят фильм. В кадре он не появился, зато выступил рассказчиком.

Примечательно, что двадцатиминутную короткометражку режиссер сняла на смартфон. По признанию Меликян, все прошло очень легко, они приехали Питер на два дня, сняли гостиницу и сделали дело на одном дыхании.

Главные роли в проекте исполнили Виктория Исакова и Евгений Цыганов. Фильм показали узкому кругу на закрытом показе. Покупатель, имя которого не разглашается, не стал хранить его в собственной фильмотеке и решил поделиться им в сети. Анна Меликян обнародовала работу на своем You-tube канале.