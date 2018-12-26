Аноним купил за 13 миллионов фильм Анны Меликян и выставил его во всеобщий доступ
Необычная благотворительная акция прошла в начале декабря в Москве. Тогда короткометражный фильм «Нежность» режиссера Анны Меликян был куплен за 13 миллионов рублей на аукционе «Action!». Все деньги пошли в благотворительный фонд Константина Хабенского, при участии которого был снят фильм. В кадре он не появился, зато выступил рассказчиком.
Примечательно, что двадцатиминутную короткометражку режиссер сняла на смартфон. По признанию Меликян, все прошло очень легко, они приехали Питер на два дня, сняли гостиницу и сделали дело на одном дыхании.
По сюжету успешная деловая леди Елена Ивановна Подберёзкина из Санкт-Петербурга поспорила с подругой, которая обвинила ее в том, что она не сможет привлечь мужчину в сексуальном плане. Чтобы доказать обратное, у женщины есть 24 часа.