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Аноним купил за 13 миллионов фильм Анны Меликян и выставил его во всеобщий доступ

Аноним купил за 13 миллионов фильм Анны Меликян и выставил его во всеобщий доступ кадр фильма "Нежность"
Главными героями короткометражки стали Виктория Исакова и Евгений Цыганов, а рассказчиком выступил Константин Хабенский.

Необычная благотворительная акция прошла в начале декабря в Москве. Тогда короткометражный фильм «Нежность» режиссера Анны Меликян был куплен за 13 миллионов рублей на аукционе «Action!». Все деньги пошли в благотворительный фонд Константина Хабенского, при участии которого был снят фильм. В кадре он не появился, зато выступил рассказчиком.

Примечательно, что двадцатиминутную короткометражку режиссер сняла на смартфон. По признанию Меликян, все прошло очень легко, они приехали Питер на два дня, сняли гостиницу и сделали дело на одном дыхании.

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Главные роли в проекте исполнили Виктория Исакова и Евгений Цыганов. Фильм показали узкому кругу на закрытом показе. Покупатель, имя которого не разглашается, не стал хранить его в собственной фильмотеке и решил поделиться им в сети. Анна Меликян обнародовала работу на своем You-tube канале.

По сюжету успешная деловая леди Елена Ивановна Подберёзкина из Санкт-Петербурга поспорила с подругой, которая обвинила ее в том, что она не сможет привлечь мужчину в сексуальном плане. Чтобы доказать обратное, у женщины есть 24 часа.

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Тэги:
Анна МеликянВиктория ИсаковаЕвгений ЦыгановКонстантин Хабенскийкороткометражное кино

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Аноним купил за 13 миллионов фильм Анны Меликян и выставил его во всеобщий доступ
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