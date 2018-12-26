НОВОСТИ

Дэвид Бекхэм показал рождественскую индейку и намекнул на любовь к Турции

Дэвид Бекхэм показал рождественскую индейку и намекнул на любовь к Турции Дэвид Бекхэм показал рождественскую индейку. www.instagram.com
Футболист порадовал своих турецких фанатов публикацией в Instagram.

Известный футболист Дэвид Бекхэм выложил рождественский пост в Instagram, где он режет традиционную праздничную индейку. Фото он подписал «Turkey perfection», что очень неоднозначно переводится с английского языка.

больше по теме
Виктория Бекхэм показала редкий снимок с сестройКак отметили поклонники, звезда Spice girls и ее родственница похожи как две капли воды.

Пост с восторгом приняли турецкие фанаты футболиста, которым понравилась такая игра слов. Дело в том, что «Turkey» означает как «Турция», так и «индейка». Фанаты решили, что спортсмен намекнул на любовь к этой стране.

Кроме того, под публикацией оказалось огромное количество комментариев на турецком языке. Многие стали приглашать футболиста в гости в Турцию. Ранее футболист рассказал, что в их семье в Рождество традиционно едят куриные крылышки и с уважением относятся к этому празднику, который объединяет всю семью.

Вам может быть интересно:
Виктория Бекхэм показала трогательную рождественскую записку дочери Дэвид Бекхэм может стать первым футболистом, отправившимся в космос
Тэги:
Дэвид Бэкхэм

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дэвид Бекхэм показал рождественскую индейку и намекнул на любовь к Турции
Интересно?
Поделись с друзьями: