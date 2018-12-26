Дэвид Бекхэм показал рождественскую индейку и намекнул на любовь к Турции
Футболист порадовал своих турецких фанатов публикацией в Instagram.
Известный футболист Дэвид Бекхэм выложил рождественский пост в Instagram, где он режет традиционную праздничную индейку. Фото он подписал «Turkey perfection», что очень неоднозначно переводится с английского языка.
Пост с восторгом приняли турецкие фанаты футболиста, которым понравилась такая игра слов. Дело в том, что «Turkey» означает как «Турция», так и «индейка». Фанаты решили, что спортсмен намекнул на любовь к этой стране.
Кроме того, под публикацией оказалось огромное количество комментариев на турецком языке. Многие стали приглашать футболиста в гости в Турцию. Ранее футболист рассказал, что в их семье в Рождество традиционно едят куриные крылышки и с уважением относятся к этому празднику, который объединяет всю семью.
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