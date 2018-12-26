Дэвид Бекхэм показал рождественскую индейку и намекнул на любовь к Турции

Футболист порадовал своих турецких фанатов публикацией в Instagram.

Известный футболист Дэвид Бекхэм выложил рождественский пост в Instagram, где он режет традиционную праздничную индейку. Фото он подписал «Turkey perfection», что очень неоднозначно переводится с английского языка.

больше по теме Виктория Бекхэм показала редкий снимок с сестрой Как отметили поклонники, звезда Spice girls и ее родственница похожи как две капли воды.

Пост с восторгом приняли турецкие фанаты футболиста, которым понравилась такая игра слов. Дело в том, что «Turkey» означает как «Турция», так и «индейка». Фанаты решили, что спортсмен намекнул на любовь к этой стране.

Кроме того, под публикацией оказалось огромное количество комментариев на турецком языке. Многие стали приглашать футболиста в гости в Турцию. Ранее футболист рассказал, что в их семье в Рождество традиционно едят куриные крылышки и с уважением относятся к этому празднику, который объединяет всю семью.