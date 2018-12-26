Мать Миланы Тюльпановой вспомнила, как Кержаков «таскал за шкирку» ее дочь

Родительница уверена, что футболист женился на девушке по расчету.

Наталья Тюльпанова, мать супруги футболиста Александра Кержакова Миланы Тюльпановой, заявила, что футболист женился на ее дочери по расчету. Сразу после смерти мужа Натальи Тюльпановой, видного питерского сенатора, Кержаков стал избивать свою беременную жену. Он, как выразилась Наталья Тюльпанова, «таскал ее за шкирку». Кроме того, футболист обвинял супругу в том, что она употребляет наркотики. В один из дней, как уверяет Наталья Тюльпанова, он даже хотел выбросить жену в окно.

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Наталья Тюльпанова глубоко возмущена, что футболист не пускал ее дочь даже на порог дома, когда совместный сын Миланы и Александра находился у него. Женщина уверена, что футболист специально не узнавал голос супруги в трубке, чтобы не отдавать ей ребенка, сообщает «Пятый канал».

Добавим, что недавно Милана Тюльпанова смогла забрать сына у Кержакова. Она говорила в социальных сетях, что это был ее самый лучший день в жизни.