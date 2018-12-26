НОВОСТИ

Мать Миланы Тюльпановой вспомнила, как Кержаков «таскал за шкирку» ее дочь

Мать Миланы Тюльпановой вспомнила, как Кержаков «таскал за шкирку» ее дочь Александр Кержаков и Милана Тюльпанова / фото: instagram.com
Родительница уверена, что футболист женился на девушке по расчету.

Наталья Тюльпанова, мать супруги футболиста Александра Кержакова Миланы Тюльпановой, заявила, что футболист женился на ее дочери по расчету. Сразу после смерти мужа Натальи Тюльпановой, видного питерского сенатора, Кержаков стал избивать свою беременную жену. Он, как выразилась Наталья Тюльпанова, «таскал ее за шкирку». Кроме того, футболист обвинял супругу в том, что она употребляет наркотики. В один из дней, как уверяет Наталья Тюльпанова, он даже хотел выбросить жену в окно.

больше по теме
Готовящаяся к возвращению сына домой Милана Тюльпанова завела котенкаВ семье у бывшей жены футболиста Александра Кержакова теперь живет Дарик.

Наталья Тюльпанова глубоко возмущена, что футболист не пускал ее дочь даже на порог дома, когда совместный сын Миланы и Александра находился у него. Женщина уверена, что футболист специально не узнавал голос супруги в трубке, чтобы не отдавать ей ребенка, сообщает «Пятый канал».

Добавим, что недавно Милана Тюльпанова смогла забрать сына у Кержакова. Она говорила в социальных сетях, что это был ее самый лучший день в жизни.

Вам может быть интересно:
Милана Тюльпанова показала первое фото после воссоединения с сыном «Подбрасывал наркотики бывшей жене»: Тюльпанова обнародовала переписку с Кержаковым Готовящаяся к возвращению сына домой Милана Тюльпанова завела котенка
Тэги:
Александр КержаковМилана ТюльпановаНаталья Тюльпанова

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мать Миланы Тюльпановой вспомнила, как Кержаков «таскал за шкирку» ее дочь
Интересно?
Поделись с друзьями: