«Права не имеет»: Тюльпанова не дает Кержакову видеться с полуторагодовалым сыном

Ранее стало известно, что дочка покойного сенатора Вадима Тюльпанова - Милана забрала сына у Александра Кержакова.

После того, как супруги подали на развод — суд постановил, что на время бракоразводного процесса полуторагодовалый сын Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой должен проживать вместе с матерью. Однако сам футболист наотрез отказался отдавать Артемия жене, заявив, что малыш перестал узнавать ее после долгой разлуки. Несмотря на сопротивления Кержакова, Милана все-таки смогла забрать мальчика. При этом представители спортсмена утверждают, что теперь Тюльпанова не дает Александру видеться с малышом. Отец Арсения вместе со страшим сыном пятилетним Игорем (малыша родила экс-возлюбленная Кержакова Екатерина Сафронова, — прим. ред.) хотел навестить Арсения, однако Милана ответила отказом.

Адвокат футболиста Ирина Куликова заявила, что они согласились на все условия приставов. «Кержаков сделал все, чтобы не накалять обстановку, чтобы у ребенка не было стресса и негативного отношения к матери», — заверил представитель спортсмена. При этом Куликова уточнила, что при передаче малыша маме — Тюльпановой советовали: «хватай ребенка и убегай». После чего Милана побежала с сыном на мороз, при том, что малыш был одет в одну футболку и шортики. «Сейчас Александр общается с Миланой, естественно он беспокоится за сына. Он после болезни, у него было ОРВИ, она его выволокла на улицу раздетым», — сетует адвокат Кержакова.

Однако навестить полуторагодовалого сына футболист не может. Представили спортсмена не скрывают, что Милана не пускает Александра к сыну. «Она на это права не имеет. Мы будем обращаться в опеку», — приводит «Комсомольская правда» слова Ирины Куликовой.