«Права не имеет»: Тюльпанова не дает Кержакову видеться с полуторагодовалым сыном
После того, как супруги подали на развод — суд постановил, что на время бракоразводного процесса полуторагодовалый сын Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой должен проживать вместе с матерью. Однако сам футболист наотрез отказался отдавать Артемия жене, заявив, что малыш перестал узнавать ее после долгой разлуки. Несмотря на сопротивления Кержакова, Милана все-таки смогла забрать мальчика. При этом представители спортсмена утверждают, что теперь Тюльпанова не дает Александру видеться с малышом. Отец Арсения вместе со страшим сыном пятилетним Игорем (малыша родила экс-возлюбленная Кержакова Екатерина Сафронова, — прим. ред.) хотел навестить Арсения, однако Милана ответила отказом.
Однако навестить полуторагодовалого сына футболист не может. Представили спортсмена не скрывают, что Милана не пускает Александра к сыну. «Она на это права не имеет. Мы будем обращаться в опеку», — приводит «Комсомольская правда» слова Ирины Куликовой.