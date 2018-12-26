Дочь Евгения Осина рассказала, как музыкант в детстве бросался в нее сосисками

Агния заявила, что с папой у нее были тяжелые отношения всю жизнь.

Сегодня, 26 декабря, исполнилось 40 дней, как скончался известный музыкант, автор хита «Плачет девочка в автомате» Евгений Осин. Его шестнадцатилетняя дочь Агния призналась, что у нее с детства были очень натянутые отношения с отцом, который не уделял должного внимания воспитанию дочери.

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Агния Осина вспомнила, что в детстве ее родители часто ругались. Причиной всех ссор были постоянные запои музыканта. При этом не хотел признавать себя алкоголиком. Агния сама часто спрашивала отца, почему он все время пьет, хотя обещал этого не делать. Отец все время придумывал различные причины. Он говорил, что это бутылки для друзей и соседей. Однако шел к себе в комнату, закрывался и пил в полном одиночестве.

Агния Осина также вспомнила, как отец стал кидаться в нее сосисками. Ребенку тогда было всего три года. Однажды дома отец готовил сосиски и дочь спросила его о них. Осин сразу стал агрессивным и бросил в девочку пачку. К счастью, он промахнулся и не причинил ребенку травм. Он не думал, что трехлетний ребенок может знать это слово, сообщает «СтарХит».