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Бородина призналась, сколько платила за прокол ушей старшей дочери

Бородина призналась, сколько платила за прокол ушей старшей дочери Бородина рассказала, сколько платила за прокол ушей дочери. www.instagram.com
Ведущая попросила совет, нужно ли уже вставлять младшему ребенку серьги.

Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина призналась в своем Instagram, сколько она платила за прокол ушей своей старшей дочери Мару. Оказалось, что два прокола обошлись семье в 10 тысяч рублей, при этом это был «известный салон», а вот мастер неопытный.

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Ведущая вспомнила, что девочка плакала после первого прокола, и сделать второй ее удалось уговорить с трудом. «Прокол плохой. На краю мочки, соответственно серьги оттягивают ушко и выглядит все это не хорошо», — добавила она. Однако уже очень скоро она сняла серьги и больше их не носит.

Бородина рассказала, что сейчас ее младшая дочь просит «сережки», и она не знает, пора ли в три года прокалывать уши или нет. Учитывая негативный опыт со старшей дочерью, она не знает, стоит ли уже проводить эту процедуру с младшей или нет.

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Ксения Бородина

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Бородина призналась, сколько платила за прокол ушей старшей дочери
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