Бородина призналась, сколько платила за прокол ушей старшей дочери

Ведущая попросила совет, нужно ли уже вставлять младшему ребенку серьги.

Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина призналась в своем Instagram, сколько она платила за прокол ушей своей старшей дочери Мару. Оказалось, что два прокола обошлись семье в 10 тысяч рублей, при этом это был «известный салон», а вот мастер неопытный.

Ведущая вспомнила, что девочка плакала после первого прокола, и сделать второй ее удалось уговорить с трудом. «Прокол плохой. На краю мочки, соответственно серьги оттягивают ушко и выглядит все это не хорошо», — добавила она. Однако уже очень скоро она сняла серьги и больше их не носит.

Бородина рассказала, что сейчас ее младшая дочь просит «сережки», и она не знает, пора ли в три года прокалывать уши или нет. Учитывая негативный опыт со старшей дочерью, она не знает, стоит ли уже проводить эту процедуру с младшей или нет.