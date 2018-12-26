Климова вспомнила, как Петренко оставил ее на заправке зимой в одном свитере

К счастью, муж быстро заметил отсутствие жены и вернулся вместе с водителем.

Известная актриса Екатерина Климова поделилась курьезным происшествием, которое с ней приключилось несколько лет назад. Звезда вместе с тогдашним своим мужем Игорем Петренко должна была прилететь в Саратов на гастроли с антрепризным спектаклем «Ленинградский романс».

Между тем по ошибке билеты артистам были куплены в Самару. Прилетев в город на Волге, Петренко и Климова отправилась в Саратов на машине. Им нужно было преодолеть 480 километров. Петренко уснул на переднем сиденье автомобиля, а Климова расположилась сзади.

На одной из заправок водитель остановился, а Климова вышла из машины без документов, телефона и в одном свитере. На улице в это время была зима. Пока Климова ходила в туалет, машина с водителем и ее мужем уехала. Климова стояла и не знала, что делать. К счастью, Петренко и водитель быстро поняли, что забыли актрису, и вернулись за ней, сообщает портал «7 дней».

Добавим, что Екатерина Климова считается одной из самых красивейших актрис в российском кинематографе. Фильмы с ее участием пользуются огромной любовью зрителей. Правда, в личной жизни у Климовой не все гладко. У нее уже было несколько неудачных браков. Сейчас все свободное время Климова уделяет воспитанию детей. У нее их четверо. Звезда уже не раз признавалась, что дети — главное счастье в ее жизни и ради них она готова на все.