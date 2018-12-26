НОВОСТИ

Климова вспомнила, как Петренко оставил ее на заправке зимой в одном свитере

Климова вспомнила, как Петренко оставил ее на заправке зимой в одном свитере Екатерина Климова/фото: Канал СТС
К счастью, муж быстро заметил отсутствие жены и вернулся вместе с водителем.

Известная актриса Екатерина Климова поделилась курьезным происшествием, которое с ней приключилось несколько лет назад. Звезда вместе с тогдашним своим мужем Игорем Петренко должна была прилететь в Саратов на гастроли с антрепризным спектаклем «Ленинградский романс».

больше по теме
Как в сериале «Бедная Настя»: многодетная Климова выглядит юной девушкойЗвезда сериала «Бедная Настя» Екатерина Климова в свои 40 лет выглядит, как юная девочка.

Между тем по ошибке билеты артистам были куплены в Самару. Прилетев в город на Волге, Петренко и Климова отправилась в Саратов на машине. Им нужно было преодолеть 480 километров. Петренко уснул на переднем сиденье автомобиля, а Климова расположилась сзади.

На одной из заправок водитель остановился, а Климова вышла из машины без документов, телефона и в одном свитере. На улице в это время была зима. Пока Климова ходила в туалет, машина с водителем и ее мужем уехала. Климова стояла и не знала, что делать. К счастью, Петренко и водитель быстро поняли, что забыли актрису, и вернулись за ней, сообщает портал «7 дней».

Добавим, что Екатерина Климова считается одной из самых красивейших актрис в российском кинематографе. Фильмы с ее участием пользуются огромной любовью зрителей. Правда, в личной жизни у Климовой не все гладко. У нее уже было несколько неудачных браков. Сейчас все свободное время Климова уделяет воспитанию детей. У нее их четверо. Звезда уже не раз признавалась, что дети — главное счастье в ее жизни и ради них она готова на все.

Вам может быть интересно:
Звезда «Бедной Насти» Екатерина Климова показала трогательное детское фото со старшей сестрой Екатерина Климова восхищает: актриса встретилась с бывшим мужем и свекровью 40-летняя Екатерина Климова без макияжа и прически выглядит лучше, чем на красной дорожке
Тэги:
Екатерина КлимоваИгорь ПетренкоСаратов

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Климова вспомнила, как Петренко оставил ее на заправке зимой в одном свитере
Интересно?
Поделись с друзьями: