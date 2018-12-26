НОВОСТИ

Фанаты отреагировали на комментарий Бузовой под снимком Виктории Бони в мини-платье

Фанаты отреагировали на комментарий Бузовой под снимком Виктории Бони в мини-платье Ольга Бузова и Виктория Боня (Фото: Globallookpress.com)
Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова не смогла оставить без внимания новое фото экс-участницы телестройки Виктории Бони. При этом к обсуждению присоединились и верные почитатели светских львиц.

В своем Instagram Виктория Боня опубликовала свежий кадр из личного архива, на котором экс-участница телестройки запечатлена в мерцающем мини-платье цвета электрик с глубоким декольте. Актриса продемонстрировала свою фигуру, выгодно подчеркнув «изящные формы». Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова не смогла оставить без внимания снимок бывшей участницы шоу, написав лаконичный комментарий: «Ноги» — при этом верные почитатели светских львиц также не остались в стороне от обсуждения, отреагировав на фразу бывшей супруги полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова.

больше по теме
«Я завязываю с иностранцами»: Боня решила отказаться от связей с зарубежными миллионерамиМодель призналась, что ей нужен «простой русский парень».

«@buzova86 у тебя тоже шикарные», «@buzova86 Ольга, у Вас круче, правда! Но у Вики тоже красивые», «@buzova86 немного фотошопа быть может…», «@buzova86, на мой взгляд, слишком худые…», «@buzova86 у тебя лучше!», «Виктория, сколько бы про вас гадостей не писали, это все от зависти! Вы красотка!!!!», «@buzova86 фотошоп», — прокомментировали фото Виктории Бони поклонники, уделив особое внимание ножкам светской львицы. При этом многие заверили Ольгу Бузову, что и она может составить конкуренцию бывшей участнице телестройки, показав свою фигуру. Нашлись и те, кто предположил, что Виктория пользуется ретушью и фотошопом.

Поклонники обсудили комментарий Ольги Бузовой под снимком Виктории Бони (Фото: Instagram)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, светская львица Алена Водонаева в своей постоянной колонке раскритиковала Викторию Боню, после того как актриса сообщила о том, что ее роман с Пьером Андюраном был пиар-ходом, за который она получила крупную сумму.

Вам может быть интересно:
«Я завязываю с иностранцами»: Боня решила отказаться от связей с зарубежными миллионерами Виктория Боня заявила, что в России мужчины боятся жениться Виктория Боня рассказала, сколько месяцев у нее не было мужчины
Тэги:
Виктория БоняОльга Бузова

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Фанаты отреагировали на комментарий Бузовой под снимком Виктории Бони в мини-платье
Интересно?
Поделись с друзьями: