Фанаты отреагировали на комментарий Бузовой под снимком Виктории Бони в мини-платье

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова не смогла оставить без внимания новое фото экс-участницы телестройки Виктории Бони. При этом к обсуждению присоединились и верные почитатели светских львиц.

В своем Instagram Виктория Боня опубликовала свежий кадр из личного архива, на котором экс-участница телестройки запечатлена в мерцающем мини-платье цвета электрик с глубоким декольте. Актриса продемонстрировала свою фигуру, выгодно подчеркнув «изящные формы». Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова не смогла оставить без внимания снимок бывшей участницы шоу, написав лаконичный комментарий: «Ноги» — при этом верные почитатели светских львиц также не остались в стороне от обсуждения, отреагировав на фразу бывшей супруги полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова.

«@buzova86 у тебя тоже шикарные», «@buzova86 Ольга, у Вас круче, правда! Но у Вики тоже красивые», «@buzova86 немного фотошопа быть может…», «@buzova86, на мой взгляд, слишком худые…», «@buzova86 у тебя лучше!», «Виктория, сколько бы про вас гадостей не писали, это все от зависти! Вы красотка!!!!», «@buzova86 фотошоп», — прокомментировали фото Виктории Бони поклонники, уделив особое внимание ножкам светской львицы. При этом многие заверили Ольгу Бузову, что и она может составить конкуренцию бывшей участнице телестройки, показав свою фигуру. Нашлись и те, кто предположил, что Виктория пользуется ретушью и фотошопом.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, светская львица Алена Водонаева в своей постоянной колонке раскритиковала Викторию Боню, после того как актриса сообщила о том, что ее роман с Пьером Андюраном был пиар-ходом, за который она получила крупную сумму.