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Мэрайя Кэри бросила в Рождество молодого возлюбленного ради бывшего мужа и детей

Мэрайя Кэри бросила в Рождество молодого возлюбленного ради бывшего мужа и детей @nickcannon
Одна из самых продаваемых певиц в истории музыки предпочла семейный праздник с Санта Клаусом и настоящими оленями.

48-летняя Мэрайя Кэри остается весьма привлекательной женщиной, за которой тянется шлейф романов. Самый серьезный и продолжительный из них у нее случился с коллегой по цеху – музыкантом Ником Кэнноном. Они прожили в браке восемь лет. В 2011 году Кэри родила супругу близнецов — дочь Монро и сына Мороккана.

38-летний рэпер, актер и комик души не чает в своих детях. Продолжительных отношений после Мэрайи у него не сложилось, несмотря на то, что модель Бриттани Белл в 2017 году родила ему сына Голдена, которого он признал и дал ему свою фамилию. А вот красотка Кэри времени зря не теряет. После романа с миллиардером Джеймсом Пакером, который чуть не довел ее до алтаря, она переключилась на 35-летнего танцора Брайана Танака.

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Любовная связь с мужчиной, который значительно моложе ее, заставила певицу привести себя в порядок, ведь недоброжелатели говорили, что после разрыва с миллиардером и последующей депрессии она набрала больше ста килограммов. Сейчас Мэрайя снова стройна. Однако в Рождество она оставила своего горячего любовника и вернулась в лоно семьи. В своем Instagram певица опубликовала трогательные фото с детьми. Вместе с бывшим мужем они устроили для семилетних ребят настоящий праздник. В дом Кэри в Лос-Анджелесе приехал Санта Клаус на настоящих оленях, который буквально завалил звездных отпрысков подарками.

Певица пожелала своим поклонникам счастливого Рождества, отметив, что она благодарна судьбе за то, что в этот праздник ее близкие рядом. Чтобы не травмировать бойфренда, она обнародовала только свои снимки детей. Однако Ник рассекретил бывшую благоверную, опубликовав по-настоящему трогательное семейное фото, на котором они запечатлены вместе с детьми. Многие поклонники высказали предположения, что Кэннон все еще питает чувства к Кэри, и высказали надежду, что семья воссоединится.

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Тэги:
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Мэрайя Кэри бросила в Рождество молодого возлюбленного ради бывшего мужа и детей
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