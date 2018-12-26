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Дмитрия Аленичева лишили прав за пьяное вождение

Дмитрия Аленичева лишили прав за пьяное вождение Дмитрий Аленичев (Фото: Владимир Веленгурин/"КП")
Главный тренер «Енисея» полтора года не сможет сесть за руль.

Главный тренер футбольной команды «Енисей» из Красноярска Дмитрий Аленичев лишен прав на полтора года. Кроме того, ему выписан штраф в 30 тысяч рублей. Такое наказание он понес за отказ пройти медицинское освидетельствование.

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Главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева задержали за езду в нетрезвом состоянииСообщается, что Дмитрий Аленичев отказался проходить медосвидетельствование.

Отметим, что Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем своего автомобиля. Он отказался проходить медицинское освидетельствование. Позже тренер заявил, что пил только безалкогольное пиво, сообщает «Спорт-Экспресс».

Аленичев считает, что у него много недоброжелателей. Футболист придерживается мнения, что все было подстроенным спектаклем. У Аленичева, как известно, очень непростой характер. Когда он был еще игроком, то со скандалом уходил из московского «Спартака». Футболист обвинил тогдашнего главного тренера клуба в неудачах команды. В «Енисее», который сейчас тренирует Аленичев, тоже у наставника не все гладко с руководством.

Между тем Аленичев в своей карьере выигрывал и Лигу чемпионов, и Кубок УЕФА. Успехов он достиг, когда выступал за португальский «Порто».

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Тэги:
"Енисей"Дмитрий Аленичевлишение прав

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Дмитрия Аленичева лишили прав за пьяное вождение
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