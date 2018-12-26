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Поклонницы не оценили фото Лазарева в образе принца

Поклонницы не оценили фото Лазарева в образе принца Лазарев показал фото в образе принца. www.instagram.com
Певец выложил снимок со съемок новогоднего мюзикла «Золушка».

Певец Сергей Лазарев выложил в своем аккаунте в Instagram фото со съемок новогоднего мюзикла «Золушка», на котором он в образе прекрасного принца. Но не всем поклонницам образ понравился.

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Так, фанатки раскритиковали Сергея за то, что он уже не в том возрасте, чтобы играть принца, другим не понравилась его легкая небритость, которая заметна на фото. Критики оказалось немало, хотя обычно фанаты только хвалят образы любимого артиста.

«Староват для принца. А певец хороший!», «Мне почему-то сразу представился принцессой Билан», «Взрослый принц, даже Галкина ненормального поставить будет правдивее», — написали в комментариях поклонники. Хотя, конечно, нашлись и те, кому понравилась идея, и многие девушки даже оставили комментарии, что хотели бы стать той самой «Золушкой», которой певец примерит туфельку.

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Сергей Лазарев

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Поклонницы не оценили фото Лазарева в образе принца
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