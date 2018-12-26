Поклонницы не оценили фото Лазарева в образе принца
Певец Сергей Лазарев выложил в своем аккаунте в Instagram фото со съемок новогоднего мюзикла «Золушка», на котором он в образе прекрасного принца. Но не всем поклонницам образ понравился.
Так, фанатки раскритиковали Сергея за то, что он уже не в том возрасте, чтобы играть принца, другим не понравилась его легкая небритость, которая заметна на фото. Критики оказалось немало, хотя обычно фанаты только хвалят образы любимого артиста.
«Староват для принца. А певец хороший!», «Мне почему-то сразу представился принцессой Билан», «Взрослый принц, даже Галкина ненормального поставить будет правдивее», — написали в комментариях поклонники. Хотя, конечно, нашлись и те, кому понравилась идея, и многие девушки даже оставили комментарии, что хотели бы стать той самой «Золушкой», которой певец примерит туфельку.