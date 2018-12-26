Поклонницы не оценили фото Лазарева в образе принца

Певец выложил снимок со съемок новогоднего мюзикла «Золушка».

Певец Сергей Лазарев выложил в своем аккаунте в Instagram фото со съемок новогоднего мюзикла «Золушка», на котором он в образе прекрасного принца. Но не всем поклонницам образ понравился.

больше по теме Сергей Лазарев лишил сына возможности нарядить новогоднюю елку Певец воспользовался помощью своей одноклассницы.

Так, фанатки раскритиковали Сергея за то, что он уже не в том возрасте, чтобы играть принца, другим не понравилась его легкая небритость, которая заметна на фото. Критики оказалось немало, хотя обычно фанаты только хвалят образы любимого артиста.

«Староват для принца. А певец хороший!», «Мне почему-то сразу представился принцессой Билан», «Взрослый принц, даже Галкина ненормального поставить будет правдивее», — написали в комментариях поклонники. Хотя, конечно, нашлись и те, кому понравилась идея, и многие девушки даже оставили комментарии, что хотели бы стать той самой «Золушкой», которой певец примерит туфельку.