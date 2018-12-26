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Самбурская назвала ребенка Хилькевич «резиновым»

Самбурская назвала ребенка Хилькевич «резиновым» Хилькевич отправилась с семьей в отпуск. Instagram.com
Актриса пошутила над коллегой в комментариях к ее посту, а поклонники начали защищать молодую маму.

Настасья Самбурская неожиданно появилась в комментариях к посту в Instagram своей коллеги по сериалу «Универ» Анны Хилькевич, в котором молодая мама показала снимок из самолета во время полета в Таиланд на отдых со своей семьей. Самбурская написала в стиле типичного злого комментатора, что ребенок у Хилькевич не настоящий.

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«К чему этот резиновый ребенок, которого вы выдавали весь полет за вашу дочь», — написала Самбурская, добавив, что это «развод» и «тупо бабки». На что Хилькевич ответила, что у Самбурской резиновый молодой человек. На этом беседа девушек закончилась, а вот поклонники Хилькевич не поняли шутку и стали защищать свою любимцу.
«Настя или Настасья, как сейчас модно, своих заведите, хотя бы резиновых, может, чуть нежнее и женственней станете».

Самбурская прокомментировала пост Хилькевич
Самбурская и Хилькевич обсудили ребенка.

«Аня, не обращайте внимания на Самбурскую, этот человек, обиженный жизнью с детства, завистливая и злая, сама от своего дурного характера страдает, одним словом, юродивая, ей за все бумерангом вернётся. А вы светлый и добрый человек, вы всегда будете счастливой», «Стали люди забывать Самбурскую, так она решила комментировать известных людей», — написали в комментариях поклонники.

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Тэги:
Анна ХилькевичНастасья Самбурская

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Самбурская назвала ребенка Хилькевич «резиновым»
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