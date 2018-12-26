Олег Газманов прокомментировал слухи о своем онкологическом заболевании

Певец не понимает, кто запускает в Сеть непроверенную информацию.

В Сети уже несколько дней гуляют слухи, что певец Олег Газманов заболел. Якобы у популярного исполнителя онкологическое заболевание и жить ему осталось недолго. Слухи стали распространяться после того, как музыкант опубликовал снимок, на котором он в компании продюсера Иосифа Пригожина. На фотографии и Пригожин, и Газманов лысые. Но, если к тому, что у Пригожина отсутствует растительность на голове, все давно привыкли, то увидеть лысого Газманова было очень неожиданно для многих фанатов. Чуть позже, впрочем, певец заявил, что был в парике.

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На своей страничке в социальной сети Instagram Газманов высказался о своей «онкологии». «Мои друзья прислали мне ссылки, где видно, что в Сети появились сообщения, о том, что у меня все плохо и, якобы, приходят последние мои дни, онкология и прочая чушь… Не понимаю кому это надо, но не дождутся. Спешу сообщить всем моим друзьям и поклонникам-подписчикам, что у меня всё хорошо. Я жив-здоров и полон сил. Враги не дождутся. Всех с наступающими новогодними праздниками», — заметил Газманов.

Добавим, что Олег Газманов уже много лет находится в прекрасной физической форме. В юности он занимался спортивной гимнастикой, поэтому сейчас великолепно выглядит. Поклонники не раз просили Газманова поделиться рецептом долголетия и «вечной молодости». На это певец, как правило, отвечал, что нужно всего лишь регулярно заниматься спортом и тогда никакие болячки страшны не будут.