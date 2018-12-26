Анна Семенович призналась, что она настоящая засоня

Звезда может спать по 12 часов и не чувствовать угрызений совести.

Известная певица и телеведущая Анна Семенович призналась, что она относится к той категории людей, которые просто обожают поспать. Проснуться рано утром для звезды – это сущее испытание. По словам Семенович, она может проспать 12 часов и потом не чувствовать никаких угрызений совести.

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«Я так привыкла спать в дороге, что сегодня буду досыпать в самолете, в машине и на ходу. Если встретите на своём пути спящую Аню Семенович, не будите. Всем хорошего дня, скоро праздники, вот и выспимся», — заметили Семенович.

«Каждый день, чтобы идти на работу, я просыпаюсь в шесть утра, и я не делаю целый роман из этого», «Аня, понимаю тебя, конечно! Тяжело в постоянно меняющемся графике жить. Нужно брать пример с президента, он очень много времени в дороге проводит и всегда свеж и бодр», «Вы настоящая и прекрасная. Я люблю вас безумно», «Молодеет Аня на глазах», — заметили в комментариях пользователи.