Людмила Артемьева рассказала, когда следует ждать продолжения сериала «Сваты»

Актриса отметила, что, скорее всего, долгожданное событие состоится уже очень скоро.

Сериал «Сваты», как известно, полюбился миллионам россиян. Многие просто без ума от картины и ждут ее продолжения. Правда, съемочная группа пока хранит молчание и не рассказывает, когда же выйдут новые серии.

На своей страничке в социальной сети Instagram одна из главных действующих лиц сериала «Сваты» Людмила Артемьева чуть раскрыла интригу. «Друзья, премьера сериала «Сваты» обязательно состоится, но точных сроков, к сожалению, никаких нет. Мы все надеемся, что это случится очень-очень скоро, но различные интернет-издания придумывают свои сроки, тем самым вводят в заблуждение зрителей. Но стоит заверить, что съёмки обязательно состоятся — мы все хотим продолжения», — заметила она.

«Обожаю вас и всю вашу команду. «Сватов» смотрю и утром, и вечером. Все остальное стало неинтересным. Постоянно одна политика и промывание грязного белья. Ну от вас просто отдыхаешь. Ждем продолжения», «Обожаю «Сватов»! Сто раз смотрела и еще буду. Классика! А вы, Людмила, в этом сериале просто икона стиля!», «Это такой умный сериал. Мы с дочкой его сто раз пересмотрели. С нетерпением ждём продолжения», — заметили в комментариях поклонники Людмилы Артемьевой.