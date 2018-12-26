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Людмила Артемьева рассказала, когда следует ждать продолжения сериала «Сваты»

Людмила Артемьева рассказала, когда следует ждать продолжения сериала «Сваты» Людмила Артемьева / фото: instagram.com
Актриса отметила, что, скорее всего, долгожданное событие состоится уже очень скоро.

Сериал «Сваты», как известно, полюбился миллионам россиян. Многие просто без ума от картины и ждут ее продолжения. Правда, съемочная группа пока хранит молчание и не рассказывает, когда же выйдут новые серии.

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На своей страничке в социальной сети Instagram одна из главных действующих лиц сериала «Сваты» Людмила Артемьева чуть раскрыла интригу. «Друзья, премьера сериала «Сваты» обязательно состоится, но точных сроков, к сожалению, никаких нет. Мы все надеемся, что это случится очень-очень скоро, но различные интернет-издания придумывают свои сроки, тем самым вводят в заблуждение зрителей. Но стоит заверить, что съёмки обязательно состоятся — мы все хотим продолжения», — заметила она.

«Обожаю вас и всю вашу команду. «Сватов» смотрю и утром, и вечером. Все остальное стало неинтересным. Постоянно одна политика и промывание грязного белья. Ну от вас просто отдыхаешь. Ждем продолжения», «Обожаю «Сватов»! Сто раз смотрела и еще буду. Классика! А вы, Людмила, в этом сериале просто икона стиля!», «Это такой умный сериал. Мы с дочкой его сто раз пересмотрели. С нетерпением ждём продолжения», — заметили в комментариях поклонники Людмилы Артемьевой.

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Людмила Артемьева рассказала, когда следует ждать продолжения сериала «Сваты»
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