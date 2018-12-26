Королева заставила Маркл и Миддлтон «помириться» на Рождество

Герцогини выглядели дружелюбно по отношению друг к другу, возможно, из-за требований королевской семьи.

Источники объяснили, почему до этого поссорившиеся Кейт Миддлтон и Меган Маркл так внезапно стали дружны во время рождественской службы в Сандрингеме. По данным инсайдеров, девушки могли не по-настоящему примириться, а лишь сделать вид по требованию Королевы и принца Чарльза.

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Отмечается, что Королевское Высочество дала понять девушкам, что любой разрыв между двумя герцогинями должен быть скрыт от глаз общественности, тем более, это нельзя показывать во время Рождества, чтобы это не затмило общую дружественную атмосферу. Поэтому в этот день их видели радостными, смеющимися.

Как передает Dailymail, Королева и Чарльз дали понять, «что Рождество — это время, когда вся семья действительно должна быть вместе». В итоге две пары шли в церковь вместе так же дружно, как в прошлом году. Хотя выглядело это неловко и неудобно, учитывая то, что происходило в течение последних 12 месяцев, но никакого негатива в праздник со стороны герцогинь быть не могло. Ранее в этом месяце было подтверждено, что «потрясающая четверка» собирается провести Рождество вместе, несмотря на заявления о ссоре.