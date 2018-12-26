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Потенциальные участницы группы «Серебро» отказались выходить на сцену в купальниках

Потенциальные участницы группы «Серебро» отказались выходить на сцену в купальниках Кастинг в группу "Серебро"/кадр видео
Некоторые девушки сказали, что не будут раздеваться.

Известный продюсер Максим Фадеев продолжает поиск новых участниц в группу «Серебро». Как известно, главная звезда команды Ольга Серябкина отправилась в сольное плавание. Сейчас активно идет кастинг девушек.

Ведущим конкурса, который отбирает девушек для проекта, является популярный блогер Гусейн Гасанов. По его требованию девушки должны были показать, как они умеют двигаться, а также переодеться в купальники. Однако некоторые потенциальные участницы группы «Серебро» наотрез отказались показывать свои прелести.

Гасанов заявил, что девушки должны были знать, в каком виде порой выходят участницы группы «Серебро» на сцену. В ответ девушки сказали, что не готовы выступать в купальниках. Отметим, что в Сети раскритиковали продюсера Максима Фадеева. Многие считают, что отбор в группу становится очень пошлым, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

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Тэги:
группа СереброГусейн ГасановМаксим Фадеев

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Потенциальные участницы группы «Серебро» отказались выходить на сцену в купальниках
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