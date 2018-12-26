Алексей Воробьев и Петр Дранга сыграли дуэтом

Музыканты исполнили композицию на аккордеоне.

Певец Алексей Воробьев порадовал своих поклонников в Instagram неожиданным дуэтом: он взял в руки аккордеон и сыграл вместе с Петром Дрангой. Все произошло, судя по всему, незапланированно, поскольку видео выложено из гримерки.

Музыканты увлеченно играют композицию перед зеркалом, и дуэт у них получается отличный. «Как вам такой дуэт? Может, нам с @drangaofficial записать что-то вместе?» — спросил фанатов в подписи к видео сам Воробьев.

Поклонники выступили только «за». В комментариях оказалось много восторженных отзывов и советов подумать над серьезной композицией и записью в студии, поскольку их экспромт вышел живым и очень интересным. «Браво. Обязательно!!! Талантище!!!», «У одного брови только двигаются. У второго чуть голова на открутилась», «Леш! Петь! Шедеврально!!!!! Полную версию в стадию», — написали поклонники в комментариях.