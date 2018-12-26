Певица Елка кардинально сменила имидж и стала блондинкой

Звезда решила поэкспериментировать со своей внешностью.

Поклонники уже давно привыкли к образу певицы Елки. Она на протяжении многих лет носит черные волосы. Из одежды Елка предпочитает черные платья и балахоны с интересными орнаментами. Также в ее гардеробе можно всегда найти шапки и кепки. Однако звезда смогла удивить своих поклонников совершенно новым имиджем. Елка неожиданно превратилась в блондинку. Ее прическа теперь — это пышное каре с челкой.

На своей страничке в социальной сети Instagram певица написала: «Скоро кое-что покажем вам! Андрюха, как же я рада всему, что сейчас с тобой происходит!» На фотографии она со своим другом, музыкантом Андреем Звонким. С этим молодым человеком известная певица уже много раз исполняла совместные песни, которые позже становились хитами.

«Ёлка. Поздравляем тебя с Новым годом. Ты мой дорогой человек», «Лучше, чем Мэрилин Монро!», «Наконец-то Елку увидел в белом, но не идет ей, к сожалению, белый цвет», «Снова новый образ!», «Когти реальной кошечки у нашей Елочки», — заметили в комментариях многочисленные поклонники Елки.