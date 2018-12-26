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Водонаева призналась, что ее знакомые девушки после пластики похожи на престарелых узбечек

Водонаева призналась, что ее знакомые девушки после пластики похожи на престарелых узбечек Алена Водонаева/фото: globallook
По ее мнению, операции нужно делать по необходимости.

Модель и экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева считает, что пластические операции девушки должны делать только при крайней необходимости. Сейчас же, по словам Водонаевой, некоторые девушки злоупотребляют хирургическим вмешательством, считая, что только после операции они станут выглядеть привлекательно. В результате некоторые ее знакомые после пластики больше похожи не на красавиц, а на престарелых узбечек.

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Водонаева уверена, что всему виной то, что некоторые девушки дорвались до денег. Они обкололи себе лица и стали совсем другими людьми. Многие отекли и стали некрасивыми. Причем пока они это еще не понимают.

Водонаева рассказала, что хирург, который уменьшал ей грудь, поведал модели, что некоторые операции даже вредны. Увидеть негативные последствия девушки смогут, когда немного состарятся. Тогда они начнут анализировать последствия, однако будет уже поздно, сообщает портал «7 дней».

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Тэги:
Алена Водонаевапластические опеарцииуменьшение груди

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Водонаева призналась, что ее знакомые девушки после пластики похожи на престарелых узбечек
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