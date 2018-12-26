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В Сети появился компромат на «Мисс Москва-2018» Алесю Семеренко

В Сети появился компромат на «Мисс Москва-2018» Алесю Семеренко Алеся Семеренко/Страница Алеси Семеренко в Instagram
Девушку обвиняют в том, что она купила победу и работает в эскорте.

Победу в конкурсе «Мисс Москва-2018» одержала 24-летняя красавица Алеся Семеренко. Однако счастье девушки оказалось недолгим. В Сети стала появляться компрометирующая ее информация. Так, один из источников сообщил, что девушка находится на содержании у одного очень влиятельного человека. Именно он заплатил немалые деньги нужным людям, чтобы Семеренко одержала победу. Также красавицу обвинили в том, что она уже давно занимается эскортом. Якобы девушка даже летала в Европу и Азию, где оказывала услуги крупным бизнесменам. Ценник на услуги, по слухам, начинается от пяти тысяч долларов.

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Поклонники между тем обратили внимание, что страничка в социальных сетях Семеренко действительно пестрит откровенными снимками. Девушка часто путешествует за рубеж, при этом совершенно не ясно, откуда она берет деньги на дорогие поездки в Европу.

О своей победе девушка высказалась очень кратко. Она поблагодарила Бога и всех родных. Интересно, что год назад Семеренко уже участвовала в конкурсе «Мисс Москва», однако тогда не смогла показать хорошего результата, сообщает «СтарХит».

Между тем Семеренко считает свою победу в конкурсе абсолютно заслуженной. По ее мнению, у журналистов такая работа – собирать грязные сплетни.

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Алеся СемеренкоМисс Москвапобеда в конкурсе

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В Сети появился компромат на «Мисс Москва-2018» Алесю Семеренко
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