Эдгард Запашный посоветовал бизнесмену Михаилу Гуцериеву разогнать всю команду

Дрессировщик так и не дождался, что на него подадут в суд.

Известный дрессировщик Эдгард Запашный раскритиковал команду бизнесмена Михаила Гуцериева. Дело в том, что предприниматель обещал через своих людей засудить Запашного за то, что тот нелестно высказался о цирке дю Солей. Однако дрессировщик так до сих пор и не дождался повесток в суд. Запашный считает, что слова Гуцериева и его людей расходятся с делом. В данном случае бизнесмен, как считает дрессировщик, должен разогнать всю свою команду, в которой работают по большей части непрофессионалы.

Запашный уверен, что в суд на него не подают, потому что дело для противоположной стороны абсолютно проигрышное. Дрессировщик считает, что Гуцериеву дают неверные советы его люди из ближайшего окружения. Запашный также отметил, что он не собирается извиняться перед бизнесменом, потому что не понимает в чем он провинился. Он отметил, что с ним не надо играть как с ребенком.

Запашный также отметил, что сам он также не ждет извинений от Гуцериева. Он проглотил обвинения и оскорбления в свой адрес как пилюлю, сообщает портал nsn.fm.