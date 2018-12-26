НОВОСТИ

«От депутатского кресла до гаджетов»: стало известно, что просят россияне у Деда Мороза

«От депутатского кресла до гаджетов»: стало известно, что просят россияне у Деда Мороза globallookpress.com
Свой опрос на эту тему провел сервис Avito.

Как часто взрослые умиляются или откровенно забавляются просьбам, с которыми обращаются каждый год к Деду Морозу дети. Сами же при этом на публике никаких глупостей не себе позволяют. Но стоит только попасть в некое поле анонимности, как фантазия умудренных жизненным опытом взрослых начинает бить ключом. Об этом свидетельствуют хотя бы результаты опроса сервиса бесплатных объявлений Avito.

больше по теме
Дед Мороз назвал три необходимых условия для исполнения желанийБелобородый волшебник рассказал, что нужно сделать, чтобы самые заветные мечты осуществились.
Конечно, чаще всего пользователи сервиса просят у символа Нового года здоровья, побольше денег, автомобили, квартиры, современные гаджеты. Но есть и оригинальные просьбы. Например, доллар по 26 рублей, возвращения в СССР, депутатское кресло или возможность высыпаться за четыре часа, стать звездой, ну и, просто – «фарта по жизни», пишет РИА Новости.

Вам может быть интересно:
Дед Мороз назвал причину фантастического успеха и ценности России Дед Мороз рассказал, сколько зарабатывает Дед Мороз пообещал президенту России подарок на Новый год
Тэги:
Дед МорозНовый годпожелания

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«От депутатского кресла до гаджетов»: стало известно, что просят россияне у Деда Мороза
Интересно?
Поделись с друзьями: