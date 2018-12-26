«От депутатского кресла до гаджетов»: стало известно, что просят россияне у Деда Мороза
Свой опрос на эту тему провел сервис Avito.
Как часто взрослые умиляются или откровенно забавляются просьбам, с которыми обращаются каждый год к Деду Морозу дети. Сами же при этом на публике никаких глупостей не себе позволяют. Но стоит только попасть в некое поле анонимности, как фантазия умудренных жизненным опытом взрослых начинает бить ключом. Об этом свидетельствуют хотя бы результаты опроса сервиса бесплатных объявлений Avito.
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