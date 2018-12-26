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Иосиф Пригожин назвал противным клип Киркорова и Баскова «Ибица»

Иосиф Пригожин назвал противным клип Киркорова и Баскова «Ибица» Иосиф Пригожин/Globallookpress.com
Продюсер считает, что это произведение не выдерживает никакой критики.

Известный продюсер Иосиф Пригожин пришел в студию программу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Разговор зашел, в частности, об ответственности популярных персон перед аудиторией. Пригожин с гостями в студии обсуждали обильное количество мата, которое сегодня используют в своих музыкальных произведениях известные персоны. При этом они не несут никакой ответственности.

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По словам Пригожина, клип Киркорова и Баскова «Ибица» не выдерживает никакой критики. Пригожину данное музыкальное произведение категорически не понравилось. Он считает, что «Ибица» — противный клип. А вот «Цвет настроения синий» продюсер похвалил, заявив, что там совсем другой хайп.

Высказался о текущей ситуации и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он заметил, что в роликах Киркорова вполне можно было обойтись без мата. Клип смотрит огромное количество подростков. Они видят, что народный артист матерится. Для молодёжи это как сигнал к действию. Если матерится поп-король, то и им можно это делать, сообщает портал Dni.ru.

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Тэги:
Иосиф ПригожинНиколай БасковФилипп Киркоров

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Иосиф Пригожин назвал противным клип Киркорова и Баскова «Ибица»
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