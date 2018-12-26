Никасу Сафронову с трудом удается восстановить поврежденный палец руки

И все же художник надеется, что к Новому году сможет твердо взять в руку кисть.

Незначительный, казалось бы, поначалу порез о консервную банку, произошедший еще полтора года назад обернулся для художника Никаса Сафронова большими неприятностями. Последствия травмы правой, рабочей руки оказались тяжелейшими. Воспаление затронуло и кость, и сустав, потому Никасу потребовалось две операции, а летом художник провел месяц на лечении в Южной Корее.

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По словам Сафронова, там врачи вывели инфекцию из кости, однако сам палец сильно «покромсали». И теперь художник уже пять месяцев восстанавливает чувствительность и подвижность пальца. Но особого прогресса не наблюдается: он по-прежнему плохо сгибается и постоянно идут воспалительные процессы. Мастер признается, что испробовал уже всевозможные методы лечения: и лазер, и пиявки, и иглоукалывание.

Теперь же Никас с утра до вечера пропадает в частной клинике у невролога и проходит весьма болезненные процедуры. Тем не менее художник надеется, что к Новому году у него получится держать кисть правой рукой, и начнет работать, пишет Starhit.