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Милонов предложил перенести съемки «Дома 2» на ядерный полигон Новой Земли

Милонов предложил перенести съемки «Дома 2» на ядерный полигон Новой Земли КП/Тимур Ханов
Там, по словам депутата Госдумы, участникам реалити-шоу самое место.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, давно известный своими оригинальными предложениями и комментариями происходящих в стране событий, на днях поделился мыслями относительно будущего участников скандального телевизионного шоу «Дом-2», которые, по иронии судьбы, в скором времени могут оказаться «бездомными».

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Политик, в свойственной ему манере, без обиняков заявил, что площадку, которую сейчас занимает вечная «стройка» необходимо освободить, а взамен не давать ничего.
«Пускай они снимают на Новой Земле «Дом-2», где происходили испытания ядерного оружия — там пусть снимают. Там им самое место», — подчеркнул Милонов.

Как известно, летом следующего года на месте нынешней «резиденции» «Дома-2» будет построена дорога. Телевизионщикам выделили площадку для дальнейших съемок рядом с павильоном, который в скором времени снесут, сообщает Агентство «Москва».

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Виталий Милоновдепутат Госдумытелешоу "Дом 2"

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Милонов предложил перенести съемки «Дома 2» на ядерный полигон Новой Земли
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