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Британцы жалуются на неудавшееся Рождество из-за испорченных индеек

Британцы жалуются на неудавшееся Рождество из-за испорченных индеек pixabay.com
Протухших птиц местные жители купили в супермаркетах.

Минувшим днем британские социальные сети переполнилась гневными постами людей, чье Рождество было неожиданно и безнадежно испорчено. Традиционная праздничная индейка, которая традиционно является главным блюдом и символом праздника, так и не дошла до столов.

Испорченная индейка
Twitter

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Все потому, что птицы, купленные в различных супермаркетах Великобритании, оказались испорченными. Пользователи соцсетей активно выкладывали фотографии зеленоватых, «вонючих», «прогорклых» индеек и предлагали магазинам забрать свой товар обратно. Среди сетей, где были куплены птицы местные жители называли Теско, Моррисонс, сэинзбери, Маркс и Спенсер, Асда, Лидл, Алди.

Испорченная индейка
Twitter

При этом наибольший гнев британцев вызвал тот факт, что согласно этикеткам на упаковках, со сроком годности у индеек было все в порядке, в магазинах люди доставали птиц из холодильников, да и сами хранили их до Рождества в морозильниках, пишет Daily Mail.

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Тэги:
индейкаРождествоСоциальные сети

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Британцы жалуются на неудавшееся Рождество из-за испорченных индеек
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