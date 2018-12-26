Британцы жалуются на неудавшееся Рождество из-за испорченных индеек
Протухших птиц местные жители купили в супермаркетах.
Минувшим днем британские социальные сети переполнилась гневными постами людей, чье Рождество было неожиданно и безнадежно испорчено. Традиционная праздничная индейка, которая традиционно является главным блюдом и символом праздника, так и не дошла до столов.
При этом наибольший гнев британцев вызвал тот факт, что согласно этикеткам на упаковках, со сроком годности у индеек было все в порядке, в магазинах люди доставали птиц из холодильников, да и сами хранили их до Рождества в морозильниках, пишет Daily Mail.
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