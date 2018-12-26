Олег Газманов спел для школьницы, раненой при взрыве в Керчи

Так популярный певец исполнил новогоднюю мечту девочки.

25 декабря российский певец Олег Газманов приехал в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, чтобы исполнить новогоднюю мечту школьницы из Керчи Насти Радько, которая пострадала при взрыве в местном колледже. Не так давно девочка рассказала о том, что мечтает услышать «Есаула» в исполнении популярного артиста. Кроме того, что музыкант спел один из главных своих хитов, он также подарил Насте MacBook.

Девочка была студенткой первого курса колледжа, куда поступила на специальность юриста. Теперь же она мечтает о телевидении и намерена учиться в московском вузе, пишут «Известия».