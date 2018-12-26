К 2050 году в России планируют вывести табачные изделия из легального оборота
В Минздраве рассказали о 30-летней антитабачной политике России.
Российский Минздрав планирует вывести всю табачную продукцию из легального оборота. Произойти это может не скоро, только к 2050 году. Такая мера станет одним из заключительных этапов реализации проекта антитабачной политики в стране. Результатом 30 летней работы, по замыслу разработчиков программы должно стать снижение потребление табака до пяти процентов.
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