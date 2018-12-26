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К 2050 году в России планируют вывести табачные изделия из легального оборота

К 2050 году в России планируют вывести табачные изделия из легального оборота pixabay.com
В Минздраве рассказали о 30-летней антитабачной политике России.

Российский Минздрав планирует вывести всю табачную продукцию из легального оборота. Произойти это может не скоро, только к 2050 году. Такая мера станет одним из заключительных этапов реализации проекта антитабачной политики в стране. Результатом 30 летней работы, по замыслу разработчиков программы должно стать снижение потребление табака до пяти процентов.

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По данным ведомства, снижение смертности и заболеваемости, которых собираются достигнуть за это время, будут иметь для государства большую выгоду, нежели всевозможные, в том числе и налоговые, поступления от продажи сигарет и табачных изделий. Главная же цель концепции – максимально снизить потребление табака, вплоть до полного отказа от него, пишет ТАСС.

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К 2050 году в России планируют вывести табачные изделия из легального оборота
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