50-летняя Кайли Миноуг примерила костюм рождественской елочки
Образ поучился очень сексуальным.
Прошедшее католическое Рождество на Западе, традиционно, праздновали миллионы человек. И, конечно, новогодние подарки и костюмы готовили не только обычные люди, но и мировые звезды. Одной из них была и певица Кайли Миноуг.
Подписала же снимок певица так: «Все, что я хочу на Рождество». Фанаты Кайли Миноуг поздравили певицу с Рождеством и вместе с самыми наилучшими пожеланиями и выразили надежду, что сейчас она, наконец-то, нашла свою настоящую любовь.
Кстати, как пишет Daily Mail, влюбленные завязали отношения в феврале этого года. И уже в июле пошли разговоры об их помолвке, когда самые наблюдательные увидели на руке поп-звезды толстое золотое кольцо.
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