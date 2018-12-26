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50-летняя Кайли Миноуг примерила костюм рождественской елочки

50-летняя Кайли Миноуг примерила костюм рождественской елочки globallookpress.com
Образ поучился очень сексуальным.

Прошедшее католическое Рождество на Западе, традиционно, праздновали миллионы человек. И, конечно, новогодние подарки и костюмы готовили не только обычные люди, но и мировые звезды. Одной из них была и певица Кайли Миноуг.

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На свой странице в Instagram 50-летняя певица поделилась снимком со своим бойфрендом 43-летним Полом Соломонсом, креативным директором British GQ и GQ Style magazine. На Кайли очень сексуальный костюм рождественской елочки: соответствующая шляпа и красные бархатные гольфы с белой пушистой отделкой. А ее возлюбленный одет в джинсовую куртку и джинсы, на голове — красная бейсболка. Обнимающаяся пара выглядит абсолютно счастливой и влюбленной.

Подписала же снимок певица так: «Все, что я хочу на Рождество». Фанаты Кайли Миноуг поздравили певицу с Рождеством и вместе с самыми наилучшими пожеланиями и выразили надежду, что сейчас она, наконец-то, нашла свою настоящую любовь.

Кстати, как пишет Daily Mail, влюбленные завязали отношения в феврале этого года. И уже в июле пошли разговоры об их помолвке, когда самые наблюдательные увидели на руке поп-звезды толстое золотое кольцо.

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Кайли МиноугпраздникРождество

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50-летняя Кайли Миноуг примерила костюм рождественской елочки
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