Лиза Боярская сыграет Цветаеву в спектакле «1926»

По словам актрисы, ее привлекает цельность и женственность поэтессы.

Казалось бы, совсем недавно актриса Лиза Боярская стала мамой, но уже вовсю включается в свою профессиональную деятельность. Так, звезда рассказала, что она занята в спектакле «1926», рассказывающем о жизни русской поэтессы Марины Цветаевой. В этой постановке Лизе досталась главная роль.

За основу спектакля взяты отрывки из поэмы «Крысолов» и переписка Цветаевой с ее коллегами Пастернаком и Райнером Марией Рильке. Идея воплотить в жизнь такой проект принадлежит продюсеру Вячеславу Зильберборду.

Сама же Елизавета Боярская призналась, что Цветаева всегда занимала особое место в ее жизни. В поэтессе актрису привлекают цельность и женственность, одиночество и страстность, пишут «Известия».