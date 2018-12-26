Лиза Боярская сыграет Цветаеву в спектакле «1926»
По словам актрисы, ее привлекает цельность и женственность поэтессы.
Казалось бы, совсем недавно актриса Лиза Боярская стала мамой, но уже вовсю включается в свою профессиональную деятельность. Так, звезда рассказала, что она занята в спектакле «1926», рассказывающем о жизни русской поэтессы Марины Цветаевой. В этой постановке Лизе досталась главная роль.
Сама же Елизавета Боярская призналась, что Цветаева всегда занимала особое место в ее жизни. В поэтессе актрису привлекают цельность и женственность, одиночество и страстность, пишут «Известия».
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